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الامارات | 1519 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الدولة

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 1519 إصابة جديدة بفيروس «» في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، عن إجراء 191 ألفاً و32 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق فحوص «كورونا» في الدولة.

وكشفت الوزارة عن 1519 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، و1470 حالة شفاء و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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