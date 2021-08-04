الامارات | 1519 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1519 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، عن إجراء 191 ألفاً و32 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق فحوص «كورونا» في الدولة.

وكشفت الوزارة عن 1519 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، و1470 حالة شفاء و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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