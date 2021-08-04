الاتحادية للموارد البشرية تحدد إجازة رأس السنة الهجرية

ابوظبي - سيف اليزيد - تقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية "المُرَحَّلَةُ" للعام 1443 هجرية في الحكومة الاتحادية، يوم الخميس 12 أغسطس 2021، على أن يستأنف الدوام يوم الأحد 15 أغسطس.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية، والذي اعتمد أجندة العطلات الرسمية.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية. كما هنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.