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الرميثي يلتقي نظيره السعودي ويبحثان التعاون العسكري

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ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وام)

 التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه وفد رفيع المستوى من كبار ضباط وزارة الدفاع، صباح أمس، معالي الفريق أول فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ، ضمن جدول زيارة رسمية تستمر لمدة يومين للمملكة.
ويأتي هذا اللقاء تلبية لدعوة من معالي الفريق أول فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، وفي إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في دول في مجالات التعاون الدفاعي وأمن المنطقة، وبحث معاليه مع نظيره السعودي، خلال اللقاء، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
 وقام معاليه، بعد ذلك، بزيارة مركز القوات المشتركة، ومركز العمليات الجوي لقوات التحالف في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث كان في استقباله صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة. واطلع معاليه والوفد المرافق له على المهام والواجبات التي تنفذها القوة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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