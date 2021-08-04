25 ألف مستفيد من أضاحي الإحسان الخيرية

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان(الاتحاد)

انتهت جمعية الإحسان الخيرية من توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها في مقرها الرئيسي بإمارة عجمان وفرعيها بإمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وبلغ عدد المستفيدين 25 ألف مستفيد، وقالت الجمعية: إن مشروع الأضاحي يعد من المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية بشكل سنوي، تيسيراً على المحسنين والمضحين في إيصال اللحوم إلى الأسر المحتاجة والحالات الإنسانية بهدف رسم الابتسامة على وجوههم، وتأكيداً على تعميق مبادئ التكافل الاجتماعي، وترسيخ شمولية العمل الخيري والإنساني بين مختلف شرائح المجتمع من الأسر المتعففة والأيتام وذوي الدخل المحدود، مع وضع خطة محكمة لتنفيذ مشروع الأضاحي وتوزيعها بما يتماشى مع التدابير الوقائية والاحترازية.

وثمنت الجمعية دور المتبرعين من المحسنين وأهل الخير على ثقتهم بإنابة الجمعية عنهم في تنفيذ المشروع وتوزيع لحوم الأضاحي على المستفيدين داخل الدولة.