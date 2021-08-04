تحدي المهارات الافتراضي يستمر حتى 15 أغسطس

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تواصل منظمة مهارات آسيا العالمية، بالتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بنجاح، تنظيم «تحدي مهارات آسيا العالمية الافتراضي الودي 2021» التي انطلقت في الخامس من يوليو الماضي، وتستمر حتى الخامس عشر من أغسطس الجاري، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي، بمشاركة 800 شخصية يمثلون 26 دولة آسيوية وأوروبية، منهم 200 ممثل دولة و325 خبيراً وحكماً و275 متحدياً يتنافسون في 20 مهارة متخصصة ومهارات المستقبل منها، حلول برمجيات تقنية المعلومات للأعمال، وأمن نظم المعلومات المؤسسي، وتكنولوجيا التصميم الصناعي، والتعليم الآلي وقواعد البيانات الضخمة، وتشغيل الروبوتات الجوية من دون طيار.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة منظمة مهارات آسيا العالمية مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن تنظيم هذا التحدي الجديد، في ظل تحديات كوفيد- 19، يأتي في إطار حرص مجلس إدارة المنظمة على أداء دورها المحوري في تنمية المهارات التخصصية لدى شباب آسيا، وصناعة الكوادر الآسيوية القادرة على مواصلة التقدم الصناعي والتكنولوجي في كافة دول القارة، مشيراً إلى أن هذا التحدي يشهد مشاركة ثلاث عشرة دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، ما يعكس حرصها على المشاركة في الفعاليات المتميزة للمنظمة، لافتاً إلى أن هذه الفعالية تحظى برعاية رسمية من مؤسسات حكومية وشركات دولية متخصصة، وهي مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومهارات الإمارات وغيرها.

واختتم الشامسي تصريحه، قائلاً: إن المنظمة - التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها - تعمل وفق أرقى المعايير والقوانين والأنظمة المعمول بها في منظمة المهارات العالمية ودول العالم المتقدم، من أجل ضمان مواكبة دول آسيا لكافة التطورات التي يشهدها العالم في مختلف المهارات، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية كافة، لتوفير واستحداث الآليات اللازمة لتمكين المتسابقين من الإبداع في التخصصات كافة، بما يساهم في الارتقاء بالقدرات الإبداعية لدى شباب الإمارات وشباب دول القارة الآسيوية والدول الصديقة المشاركة.

ملتقى للمواهب

أوضح المهندس فهر السويدي الرئيس التنفيذي لمنظمة مهارات آسيا العالمية، أن «تحدي مهارات آسيا العالمية الافتراضي الودي 2021» ملتقى مهم للمواهب الآسيوية والعالمية ممن تتراوح أعمارهم من 18 إلى 25 عاماً المطلوبة للتنافس في مهارات مختلفة وتبادل الخبرات فما بينهم، حيث يتنافس شباب آسيا والعالم خلال هذا التحدي في 13 من المهارات المتقدمة.

كما يتنافس خلال المسابقة أيضاً، فئة الناشئة ممن هم أقل من 18 عاماً في ثماني مهارات تشمل تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، والتصميم الجرافيكي، والهندسة ميكانيكية «الأوتوكاد»، والألعاب ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، وحلول برامج تكنولوجيا المعلومات للأعمال، وتشغيل الروبوتات الجوية من دون طيار، لافتاً إلى أن هذا التحدي يستقطب الدول الأعضاء والشركاء الدوليين في الصناعة، والوكالات الحكومية والمؤسسات التعليمية، ليتعاون الجميع من أجل تشجيع المواهب، ونشر المعايير العالمية للمهارات والكفاءات وفق معايير عالمية، في دول قارة آسيا كافة.