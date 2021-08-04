عيادة لطبّ المراهقين في «شخبوط الطبية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إطلاق عيادة جديدة لطبّ المراهقين في أبوظبي، تُمثل إضافة جديدة لمجموعة الخدمات التي تقدمها المدينة، وتعد العيادة الأولى التي تملك تخصصات متعددة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور فيليب فيشر استشاري طب الأطفال والمراهقين ورئيس قسم طبّ المراهقين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «يتميز منهجنا الفريد بتخصصه في استهداف مجموعة الشباب في سن المراهقة، والذين يُصنفهم القطاع الطبي بشكل عام ضمن فئة الأطفال والصغار، ولكن المرضى في هذا السن يُظهرون احتياجات مختلفة وفريدة من نوعها تتطلب نموذجاً متخصّصاً من الرعاية. وعادة ما يتم تدريب العديد من الأطباء المتخصّصين في طبّ الأطفال على رعاية المرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما دون، ونتيجة لذلك، ينشأ غالباً نقص في التواصل مما يجعل المراهقين عالقين بين مرحلتي الطفولة والبلوغ من منظور الرعاية الصحية، وتتولد عن ذلك احتياجات لا تتم تلبيتها لدى الكثير من هؤلاء، يمكننا التعامل معها من خلال هذه العيادة المتخصصة».

كما ستعالج العيادة مجموعة من المشكلات الصحية السائدة لدى المراهقين، يرتبط معظمها بمرحلة البلوغ أو التغيرات في نمط الحياة، مثل مشكلات التغذية التي تشمل زيادة الوزن أو السمنة وفقدان الشهية، والتغيرات الهرمونية التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب، ومشكلات النمو الجسدي والتكيف النفسي، بالإضافة إلى مشكلات الاكتئاب والقلق المعتادة، مثل المراهقين الذين يعانون اضطرابات المزاج إلى جانب أعراض جسدية أخرى متزامنة معها.