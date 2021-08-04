«الصحة» تصدر تعميماً بإضافة تحذير على المنتج الطبي «تيتراليسال»

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي(دبي)

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميمين إلى جميع المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، تتمثل بإضافة تحذير على المنتج الطبي Tetralysal 300mg Hard Capsules، ورفع التعليق عن المنتج Amlopress (Amlodipine) 5mg Capsules.

كما أوصت الوزارة بإضافة تحذير على المنتج الطبي Tetralysal 300mg Hard Capsules، والوضع القانوني للمنتج في الوزارة مسجل، ومصدر التحذير كان من الوكالة الأوروبية للأدوية والمنتجات الصحية، حيث أصدرت Galderma UK تحديثاً على تحذيرات واحتياطات وآثار جانبية للنشرة الداخلية للدواء تيتراليسال، والتي تشمل ما يلي: الأدوية الأخرى وتيتراليسال، يجب إخبار الطبيب إذا كان المريض يتناول أي علاج بمادة الليثيوم، فقد يزيد هذا الدواء من مستويات الليثيوم في الجسم، وتجنب استخدام الدواء تيتراليسال مع أدوية البنسلين (وأنواع أخرى من المضادات الحيوية)، وأوضح التعميم الآثار الجانبية المحتملة، وهي اضطرابات في البصر، ووجود أعراض كاضطرابات بصرية، صداع، ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة، ويجب التوقف عن تناول تيتراليسال عند زيادة الضغط في الدماغ، والأعراض تشمل صداعاً والقيء، اضطرابات الرؤية (عدم وضوح الرؤية أو البقع العمياء أو الرؤية المزدوجة) وفقدان البصر الدائم عند العلاج بمجموعة تيتراسايكلين، إضافة إلى الاكتئاب وكوابيس، وقد تحدث حالة حساسية شديدة تسبب آلام المفاصل، الطفح الجلدي أو الحمى تسمى (systemic lupus erythematosus)عند استخدام المجموعة التي ينتمي إليها الدواء تيتراليسال (تيتراسايكلين).

وطالبت الوزارة ممارسي الرعاية الصحية بأخذ الاحتياطات عند استخدام الدواء تيتراليسال، ويجب على الشركة المصنعة تعديل النشرة الداخلية للدواء تيتراليسال لتشمل جميع التحذيرات والآثار الجانبية المذكورة.

وفي تعميم آخر، رفعت الوزارة التعليق عن المنتج Amlopress (Amlodipine) 5mg Capsules، والوضع القانوني للمنتج في الوزارة: غير مسجل، ومصدر رفع السحب مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وسبب رفع تعليق تسجيل وتسويق المنتج أنه ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية قد قامت برفع التعليق عن تسجيل المستحضر، بعد أن أثبتت الشركة المصنعة جودة وفعالية المنتج من خلال تقديم دراسة التكافؤ الحيوي، وبالتالي أوصت الوزارة برفع التعليق عن المستحضر.