«تريندز» يدعم «الروح الإيجابية» لشرطة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

قدم «تريندز للبحوث والاستشارات» أحد المكاتب الاستشارية الوطنية المتخصصة في الدولة، الدعم والرعاية لمبادرة «الروح الإيجابية» التي تنظمها شرطة دبي من خلال تقديم هدايا وأجهزة إلكترونية دعماً وتشجيعاً منه للمبادرة.

وتقدم الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات» بخالص الشكر إلى لجنة مبادرة «الروح الإيجابية» على قبول الرعاية والتعاون المشترك لإنجاح هذه المبادرة المجتمعية الفعالة والمثمرة.

وأكد استعداد «تريندز للبحوث والاستشارات» لتقديم التسهيلات كافة من خلال خبراته لدعم وإنجاح الفعاليات التي تنفذها المبادرة، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام المجتمعي في الأحياء السكنية، من خلال البرامج المتنوعة التي تتبنّاها المبادرة في المجالات الرياضية والتطوعية والإنسانية والمجتمعية والتعليمية.

وأشار الدكتور محمد العلي إلى حرص «تريندز للبحوث والاستشارات» على دعم مثل هذه المبادرات الخلاقة، التزاماً منه بالوفاء بمسؤوليته المجتمعية ونشر القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع، إضافة إلى صقل مهارات ووعي الشباب وتمكينهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمعلومات المعرفية القيمة.

يذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي اعتمدت «تريندز للبحوث والاستشارات» داعماً رئيسياً لمبادرة «الروح الإيجابية» التي يجري تنظيمها في إطار مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي: «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، والهادفة إلى تشجيع تبنّي أنماط الحياة الصحية وتعزيز أركان بيئة مجتمعية حاضنة لمختلف شرائح المجتمع، من خلال جعل الحياة الرياضية نهج حياة وممارسة يومية.