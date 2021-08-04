شرطة دبي تحصد 4 جوائز في منتدى التحسين المستمر والابتكار

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دبي(الاتحاد)

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي أربع جوائز في المسابقة العالمية الثانية عشر لمنتدى التحسين المستمر والابتكار، والذي تنظمه مجموعة دبي للجودة، ويعد من أهم وأبرز منتديات التحسين المستمر والابتكار بمنافسة العديد من الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.

وهنأ اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة بالوكالة، القيادة العامة لشرطة دبي على إنجازها الجديد الذي يُضاف إلى سجل إنجازاتها المتتالية في مختلف المجالات.

وأكد اللواء المر حرص شرطة دبي لتكون نموذجاً في التميز والريادة، وتطبيق أحدث أساليب العمل التطويرية والإبداعية وفق منهجيات مدروسة، واستراتيجيات وخطط محددة يتكاتف فيها جميع الموظفين والمعنيين على تنفيذها لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة مرنة، والابتكار في القدرات المؤسسية.

من جانبه، قال العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة: إن شرطة دبي تسعى بشكل متواصل نحو التحسين والارتقاء بمستوى الأداء، وإجراء التحسينات المستمرة على خدماتها وعملياتها، في مسيرتها نحو التميز والريادة.

وأوضح المعلا أن شرطة دبي حصدت جائزتين في فئة «6 سيجما المرنة»، من خلال مشاركتها بمشروع «نقل الأموال» التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومشروع «حوادث الدهس» التابع لمركز شرطة الرفاعة. وهي الجهة الوحيدة التي فازت في هذه الفئة متفردة بذلك على الجهات الأخرى. كما فازت القيادة العامة بفئة «كايزن والابتكار» عن مشروع «التأمين الذكي» التابع للإدارة العامة للنقل والإنقاذ، في حين حصدت الجائزة الرابعة عن فئة «أفضل الممارسات»، والتي شاركت فيه بمشروع «سهالات» التابع لمركز شرطة البرشاء.