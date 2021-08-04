شرطة المنطقة الوسطى بالشارقة تفعِّل خدماتها «المسائية»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أعلنت إدارة شرطة المنطقة الوسطى ‏بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تفعيل تقديم خدمات ترخيص الآليات‎ ‎خلال الفترة المسائية، اعتباراً من ‏أغسطس الجاري، لتصبح ساعات عمل الإدارة بقرية التسجيل من 7:30 صباحاً حتى 8:00 مساء.

وأكد العقيد أحمد جاسم الزعابي، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، حرص القيادة العامة على تسهيل رحلة المتعامل في الحصول على الخدمات المقدمة، ومن هذا المنطلق ارتأت إدارة شرطة المنطقة الوسطى تفعيل الفترة المسائية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتعاملين ‏للحصول على خدماتها التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة، وفق أفضل المعايير المتاحة وبالأوقات التي تتناسب معهم.