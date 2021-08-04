25% انخفاض بمخالفات «عبور المشاة» في الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

كشفت إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة عن انخفاض ملحوظ في مؤشر مخالفات عبور المشاة للطريق في الأماكن غير المخصصة بنسبة‏‎ بـ 25 بالمائة، خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ‎

وقال المقدم محمد علاي مدير الإدارة في تصريح له: إن حملة «اعط المشاة حقهم» التي أطلقت خلال يوليو الماضي كان لها الأثر الكبير في انخفاض المؤشر، إذ انخفضت مخالفات عبور المشاة بنسبة 38.5 بالمائة والحوادث المرورية الناتجة عن العبور الخاطئ ‏بنسبة 17 بالمائة مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي. ودعا أفراد الجمهور ومستخدمي الطرق إلى الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة للمشاة، حفاظاً على سلامة الجميع وتفادياً لوقوع حوادث الدهس التي حصدت الكثير من الأرواح جراء العبور الخاطئ.