الامارات | «الفلك الدولي»: رأس السنة الهجرية الثلاثاء المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلك الدولي»: رأس السنة الهجرية الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، أن يكون رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء 10 أغسطس في غالبية دول العالم الإسلامي، إذ لا توجد إمكانية لرؤية الهلال يوم الأحد من أي مكان في العالم الإسلامي، لا بالعين المجردة، ولا باستخدام التلسكوب.

وقال إن غالبية دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر محرم لعام 1443 هجرية يوم الأحد الثامن من أغسطس 2021، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة 01:50 ظهراً بتوقيت غرينتش، ورؤية الهلال يوم الأحد مستحيلة من شرق العالم الإسلامي، وغير ممكنة من بقية أجزائه، مشيراً إلى أن هناك إمكانية لرؤية الهلال يومها من خلال التلسكوب فقط، وبصعوبة من أجزاء من القارة الأميركية.

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