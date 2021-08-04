الامارات | المسافرون لا يحتاجون إلى تصريح حركة أثناء ساعات التعقيم في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن المسافرون لا يحتاجون إلى تصريح حركة أثناء ساعات التعقيم في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، أن المسافرين القادمين خلال ساعات برنامج التعقيم الوطني ليسوا في حاجة إلى الحصول على تصريح حركة للانتقال من المطار إلى محل إقامتهم، في حال استخدموا سيارة الأجرة، أما في حال استخدام سيارة خاصة فيتطلب ذلك حصولهم على تصريح.

وأعلنت اللجنة عن إطلاق برنامج التعقيم الوطني في الإمارة ابتداءً من 19 يوليو الماضي، في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وبالنسبة للراغبين في الدخول إلى إمارة أبوظبي من إمارة أخرى أثناء ساعات التعقيم الوطني، أوضحت اللجنة أنه أثناء فترة التعقيم يمنع استخدام كل طرق الإمارة إلا للفئات المستثناة والحاصلين على تصريح فقط. ونشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي مجموعة من الأسئلة الشائعة، التي وردت حول تصريح الحركة أثناء فترة التعقيم الوطني، ورداً على سؤال بشأن إمكانية تنقل الأفراد باستخدام وسائل النقل العام أو سيارات الأجرة عند الحصول على تصريح، أكدت لجنة إدارة الطوارئ أنه يمكن استخدام سيارات الأجرة فقط أثناء ساعات التعقيم في حال الحصول على التصريح، أما وسائل النقل العام الأخرى (الحافلات) فإنها غير متاحة أثناء ساعات برنامج التعقيم.

وبيّنت أن الغرامة أو العقوبة المترتبة على مخالفة ساعات التعقيم والخروج من دون تصريح، 3000 درهم، ويمكن التواصل على مركز عونك (8003333) للاستفسارات.

من جهتها، دعت شرطة أبوظبي السائقين القادمين إلى أبوظبي والعين والظفرة من مختلف مدن الدولة، إلى مراعاة الوصول إلى وجهاتهم قبل موعد «برنامج التعقيم الوطني»، الذي يبدأ الساعة 12 (منتصف الليل)، حتى الخامسة صباحاً.

طلبات تصريح الحركة

بينت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي أنه يمكن تقديم طلب للحصول على تصريح عبر الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي (www.adpolice.gov.ae)، أو التطبيق الذكي الخاص بالشرطة، ولا يحتاج مقدم الطلب إلى وثائق، وإنما فقط اسم الشخص ورقم الهاتف وبيانات المركبة، وذكر السبب، مشيرة إلى أن عملية الموافقة على التصريح تتم بشكل فوري، باستثناء بند الأسباب الأخرى في قائمة خيارات الأسباب، حيث يخضع الطلب للتقييم.

• شرطة أبوظبي دعت القادمين للإمارة إلى الوصول لوجهاتهم قبل موعد «التعقيم الوطني».

• 3000 درهم غرامة مخالفة ساعات التعقيم والخروج من دون تصريح.

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