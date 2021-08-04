الامارات | شرطة دبي تحصد 4 جوائز في منتدى التحسين المستمر والابتكار

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحصد 4 جوائز في منتدى التحسين المستمر والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت القيادة العامة لشرطة دبي أربع جوائز في المسابقة العالمية الـ12 لمنتدى التحسين المستمر والابتكار، الذي تنظمه مجموعة دبي للجودة، ويعد من أهم وأبرز منتديات التحسين المستمر والابتكار، بمنافسة العديد من الجهات الحكومية والخاصة من داخل الدولة وخارجها.

وأكد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة بالوكالة، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، حرص شرطة دبي على أن تكون نموذجاً في التميز والريادة، وفي تطبيق أحدث أساليب العمل التطويرية والإبداعية، وفق منهجيات مدروسة، واستراتيجيات وخطط محددة، يتكاتف فيها جميع الموظفين والمعنيين، لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

وقال مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا: «تسعى شرطة دبي للارتقاء بمستوى الأداء، وإجراء التحسينات المستمرة على خدماتها، كما تتبنّى مفهوم التحسين المستمر في عملياتها، باعتباره عاملاً رئيساً يُسرّع قدراتها في رحلة التميز، إيماناً منها بأن التميز يمثل خارطة طريق للوصول إلى آفاق جديدة، تضمن التطورات الحالية والمستقبلية وتواكبها، وتحقق التوجهات الاستراتيجية للقيادة العليا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news