الامارات | «الصحة» تحذّر من استخدام دواء يسبب اضطرابات في البصر

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذّر من استخدام دواء يسبب اضطرابات في البصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميمين إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، تتمثل في إضافة تحذير على المنتج الطبي «Tetralysal 300mg Hard Capsules».

وأوصت الوزارة بإضافة تحذير على المنتج ومنتج مسجل في وزارة الصحة، بعدما حذرت الوكالة الأوروبية للأدوية والمنتجات الصحية، حيث يجب إخبار الطبيب إذا كان المريض يتناول أي علاج بمادة الليثيوم، وقد يزيد هذا الدواء من مستويات الليثيوم في الجسم، وتجنب استخدام دواء تيتراليسال مع أدوية البنسلين (وأنواع أخرى من المضادات الحيوية).

وأوضح التعميم الآثار الجانبية المحتملة، وهي اضطرابات في البصر، ووجود أعراض كاضطرابات بصرية، وصداع، وارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة.

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