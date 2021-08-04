الامارات | وحدة متنقّلة لتوليد الكهرباء في حالات الطوارئ بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة متنقّلة لتوليد الكهرباء في حالات الطوارئ بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّمت إدارة طوارئ الكهرباء في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أول وحدة توليد متنقّلة، قدرتها 1500 كيلوفولت، لدعم أعمال الإدارة في حالات الطوارئ، حيث يمكن من خلال هذه المحطة تغذية أكثر من 50 منزلاً بالكهرباء في الحالات الطارئة، في إطار استراتيجية الهيئة لتقديم أفضل الخدمات للمشتركين، حيث تعتبر مولدات الطاقة الكهربائية إحدى وسائل تأمين التيار الكهربائي في حالات الصيانة الطارئة.

وقال مدير إدارة الطوارئ، المهندس عبدالرحمن كرم، إن المولدات الكهربائية تعدّ أحد البدائل التي تستخدمها الهيئة في حالات الصيانة الطارئة للتيار الكهربائي، بحيث تتحرك فرق الطوارئ ومعها أحد المولدات فوراً في حال الإبلاغ عن أي حالات طارئة.

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