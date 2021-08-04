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الامارات | وحدة متنقّلة لتوليد الكهرباء في حالات الطوارئ بالشارقة

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الشارقة ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّمت إدارة طوارئ الكهرباء في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أول وحدة توليد متنقّلة، قدرتها 1500 كيلوفولت، لدعم أعمال الإدارة في حالات الطوارئ، حيث يمكن من خلال هذه المحطة تغذية أكثر من 50 منزلاً بالكهرباء في الحالات الطارئة، في إطار استراتيجية الهيئة لتقديم أفضل الخدمات للمشتركين، حيث تعتبر مولدات الطاقة الكهربائية إحدى وسائل تأمين التيار الكهربائي في حالات الصيانة الطارئة.

وقال مدير إدارة الطوارئ، المهندس عبدالرحمن كرم، إن المولدات الكهربائية تعدّ أحد البدائل التي تستخدمها الهيئة في حالات الصيانة الطارئة للتيار الكهربائي، بحيث تتحرك فرق الطوارئ ومعها أحد المولدات فوراً في حال الإبلاغ عن أي حالات طارئة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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