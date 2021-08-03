محمد بن زايد وحمد بن عيسى يبحثان العلاقات الأخوية والتعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.. العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وما وصل إليه التعاون والعمل المشترك من مستوى متميز وسبل تنميته في جميع المجالات بما يحقق تطلعاتهما نحو التقدم و التنمية و مصالحهما المتبادلة .. إضافة إلى عدد من القضايا و الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك حمد بن عيسى اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و الوفد المرافق ــ الذي يضم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ــ في قصر الصخير.. و ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.