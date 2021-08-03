الامارات | (الإمارات للطعام) يوزع 4.3 طن من لحوم الأضاحي على العمال

شكرا لقرائتكم خبر عن (الإمارات للطعام) يوزع 4.3 طن من لحوم الأضاحي على العمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزع بنك الإمارات للطعام 4.32 طن من اللحوم على مساكن العمال خلال أيام عيد الأضحى، كما أتاح التبرع بالأضاحي من خلال سبعة تطبيقات ذكية.ويعمل بنك الإمارات للطعام على ترجمة توجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، للحد من هدر الطعام والاستفادة منه من خلال توزيعه على الفئات المستفيدة عبر مختلف القنوات والمؤسسات الخيرية المتعاونة مع البنك.

وتم تسليم الشحنات من المؤسسات الغذائية إلى فروع بنك الإمارات للطعام، ليتم التوزيع ضمن آلية عمل محددة للبنك داخل وخارج الدولة، حيث تم إرسال بعض الطرود الغذائية إلى الخارج بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر.

ويلتزم البنك بتوزيع الغذاء على الفئات المستهدفة من الأسر المتعففة والعمال من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات الخيرية بالدولة، ومن خلال التوزيع المباشر لسكنات العمال، أما في فترة جائحة «كوفيد 19» الحالية، فإنه يتم توفير كميات الأغذية لمشرفي السكنات لكي يتم التوزيع من قبلهم للفئات المحتاجة.

كما يتأكد موظفو بنك الإمارات للطعام من ضمان المنتجات الغذائية، بما في ذلك جمع وتخزين ونقل وتوزيع الوجبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news