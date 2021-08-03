الامارات | «الصحة» ترفع تعليق منتج طبي وتضيف تحذيراً على آخر

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» ترفع تعليق منتج طبي وتضيف تحذيراً على آخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميمين إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، تتمثل بإضافة تحذير على المنتج الطبيTetralysal 300mg Hard Capsules، ورفع التعليق عن المنتج Amlopress (Amlodipine) 5mg Capsules.

وتفصيلاً، أوصت وزارة الصحة بإضافة تحذير على المنتج الطبيTetralysal 300mg Hard Capsules، وهو منتج مسجل في وزارة الصحة، وذلك بعدما حذرت الوكالة الأوروبية للأدوية والمنتجات الصحية، حيث أصدرت شركة Galderma UK المصنع للمنتج تحديثا على تحذيرات واحتياطات وآثار جانبية للنشرة الداخلية للدواء تيتراليسال، حيث يجب إخبار الطبيب إذا كان المريض يتناول أي علاج بمادة الليثيوم، وقد يزيد هذا الدواء من مستويات الليثيوم في الجسم، وتجنب استخدام الدواء تيتراليسال مع أدوية البنسلين (وأنواع أخرى من المضادات الحيوية).

وأوضح التعميم الآثار الجانبية المحتملة وهي اضطرابات في البصر، ووجود أعراض كاضطرابات بصرية، صداع، ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة، ويجب التوقف عن تناول تيتراليسال عند زيادة الضغط في الدماغ، والأعراض تشمل الصداع والقيء، واضطرابات الرؤية (عدم وضوح الرؤية أو البقع العمياء أو الرؤية المزدوجة) وفقدان البصر الدائم عند العلاج بمجموعة تيتراسايكلين، إضافة إلى الاكتئاب وكوابيس، وقد تحدث حالة حساسية شديدة تسبب آلام المفاصل، الطفح الجلدي أو الحمى تسمى (systemic lupus erythematosus)عند استخدام مجموعة الذي ينتمي اليه الدواء تيتراليسال (تيتراسايكلين).

وأوصت الوزارة ممارسي الرعاية الصحية بأخذ الاحتياطات عند استخدام الدواء تيتراليسال، ويجب على الشركة المصنعة تعديل النشرة الداخلية للدواء تيتراليسال لتشمل جميع التحذيرات والآثار الجانبية المذكورة.

وفي تعميم آخر، رفعت الصحة التعليق عن المنتج Amlopress (Amlodipine) 5mg Capsules، بناءً على توصية مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وسبب رفع تعليق تسجيل وتسويق المنتج أنه ورد للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية قد قامت برفع التعليق عن تسجيل المستحضر بعد أن أثبتت الشركة المصنعة جودة وفعالية المنتج من خلال تقديم دراسة التكافؤ الحيوي، وبالتالي أوصت الوزارة برفع التعليق عن المستحضر.

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