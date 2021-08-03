الامارات | الثلاثاء رأس السنة الهجرية في غالبية العالم الإسلامي

شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء رأس السنة الهجرية في غالبية العالم الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، أن تكون رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء 10 أغسطس في غالبية دول العالم الإسلامي، إذ لا توجد إمكانية لرؤية الهلال يوم الاحد من أي مكان في العالم الإسلامي لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب.

وقال إن غالبية دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر محرم لعام 1443 هجرية يوم الأحد 08 أغسطس 2021م، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة 01:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. ورؤية الهلال يوم الأحد مستحيلة من شرق العالم الإسلامي وغير ممكنة من باقي أجزائه. وهناك إمكانية لرؤية الهلال يومها من خلال التلسكوب فقط وبصعوبة من أجزاء من القارة الأمريكية.

بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 08 أغسطس في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا سيحدث الاقتران بعد غروب الشمس وسيغيب القمر قبل غروب الشمس. في أبوظبي، سيحدث الاقتران السطحي بعد غروب الشمس، وعليه فإن رؤية الهلال من جاكرتا ومن أبوظبي مستحيلة.

في مكة المكرمة، سيغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 40 دقيقة فقط. في الرياض، سيغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 24 دقيقة فقط. في عمّان والقدس، سيغيب القمر بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وعمره ساعة واحدة و29 دقيقة. في القاهرة، سيغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره ساعة واحدة و38 دقيقة. في الرباط، سيغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 05 ساعات و04 دقائق. ورؤية الهلال يوم الاحد من جميع المدن السابقة غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.

تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

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