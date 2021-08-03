«بحوث السياسة العامة» تحقق اعتماد الاستثمار بالأفراد

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (الاتحاد)

حازت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة على اعتماد «الاستثمار في الأفراد» من قبل منظمة الاستثمار في الأفراد، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة ومعترف بها عالمياً، وتضع المنظمة معياراً في إدارة الأفراد. تعمل المنظمة في 80 دولة وقد اعتمدت حتى الآن أكثر من 50 ألف شركة حول العالم. تشارك مؤسسة القاسمي الآن هذا التكريم مع 13 منظمة أخرى معتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي أول جهة في رأس الخيمة تحصل على التأييد.

وقالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة القاسمي: موهبتنا هي أهم ما نملكه ونعتقد أن مفتاح تعزيز تأثيرنا في رأس الخيمة هو تمكين موظفينا، وهو ما نقوم به من خلال الحفاظ على بيئة عمل إيجابية وداعمة والاستثمار في التطوير المهني لفريقنا. إن الاعتماد الأولي للاستثمار في الأفراد هو شهادة على جهود فريقنا، وعلى وجه الخصوص، قسم الموارد البشرية الذي يعمل بلا كلل لضمان رفاهية كل موظف.