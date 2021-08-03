ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

قال الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية بهيئة الصحة بدبي: تم تجهيز وتشغيل مركز طبي متطور بإشراف فريق طبي متخصص في طب الطوارئ يعمل على مدار الساعة، ضمن 3 نقاط طبية في منطقة فعاليات إكسبو لاستقبال كافة الحالات المرضية من الزوار والمشاركين والعاملين، حيث يقوم بتقديم الخدمات الصحية العلاجية، بالإضافة إلى القيام بحملة تطعيم لإعطاء اللقاحات المعتمدة لكافة الموظفين والعاملين في إكسبو 2020 بهدف دعم حماية المجتمع من جائحة كوفيد- 19، كما سيقوم المركز كذلك بتوفير الفحص التشخيصي PCR خلال فترة انعقاد فعاليات إكسبو 2020 كجزء من الخطة لمحاصرة جائحة كوفيد-19، وسيستمر المركز بالعمل إلى ما بعد انتهاء فعاليات الحدث الدولي.

وقال لـ«الاتحاد»: تم تجهيز وتشغيل 3 نقاط طبية داخل منطقة فعاليات الحدث تقوم بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الفورية للحالات الإسعافية خلال فترة فعاليات إكسبو 2020، حيث سيتواجد في كل نقطة طبيب متخصص في طب الطوارئ.

وأضاف بأن الفرق الطبية التابعة لهيئة الصحة بدبي في هذه المراكز ستعمل بالشراكة مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبالتعاون الوثيق مع المستشفيات الخاصة المحيطة بمنطقة الحدث، حيث تم توقيع عقود شراكة مع (8) مستشفيات خاصة بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية، وتقديم الرعاية الصحية بالسرعة والمستوى المطلوب.

وحول الاستعدادات على مستوى الإمارة، قال الدكتور كاظم: تم إنشاء غرفة تحكم وسيطرة خاصة بجائحة كوفيد – 19 تقوم بالإشراف والعمل على رفع جاهزية المرافق الصحية في مؤسسة دبي للرعاية الصحية عن طريق زيادة القدرة الاستيعابية، واستحداث مراكز ومستشفيات ميدانية وتجهيزها بكل ما يلزم استعداداً لحدث إكسبو، بهدف احتواء والسيطرة على أي موجة جديدة لجائحة كوفيد -19.