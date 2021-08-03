«تريندز» يوقع مذكرة تعاون مع «العالَم الآمن»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» مذكرة تعاون وتفاهم مع مؤسسة العالَم الآمن «SWF»، تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون والتنسيق بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في مجال تطوير وتعزيز الأفكار والإجراءات، بغرض تحقيق الاستخدامات الآمنة والمستدامة والسلمية للفضاء الخارجي لصالح كوكب الأرض. وتسعى المذكرة لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات البحثية والعلمية والدراسات الاستشرافية، واستطلاعات الرأي، إضافة إلى تبادل الخبرات والمشاركة التبادلية في الفعاليات العلمية والبحثية التي ينظمها الطرفان.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، إن توقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة العالَم الآمن «SWF» يسهم في نشر المعرفة حول الاستخدامات الآمنة والمستدامة للفضاء الخارجي، إلى جانب زيادة المعرفة حول بيئة الفضاء، والحاجة إلى صيانتها، وتعزيز التعاون الدولي والحوار البنّاء.

وذكر العلي أن مؤسسة العالَم الآمن تعدُّ مصدراً موثوقاً لصناع القرار والمراكز البحثية والعلمية حول المعلومات والبيانات المتعلقة بأمن الفضاء والاستدامة، كما أنها تضّطلع بدورها لتقديم حلول ناجعة لإدارة الفضاء الخارجي، مشيراً إلى أن المذكرة تعزز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين، خاصة في مجالات علوم الفضاء، والاستدامة، والأبحاث، واستطلاعات الرأي، بالإضافة إلى تقوية شبكات الاتصال مع الشركاء المحليين والدوليين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات والبحوث المتاحة لدى كل طرف، وتبادل وجهات النظر والأفكار بشأن القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية.