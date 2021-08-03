مريم المهيري لـ «الاتحاد»: 4 رحلات حضورية وافتراضية يومياً لطلبة المدارس خلال «إكسبو 2020»

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

بدأ برنامج إكسبو للمدارس بإعداد مخطط الرحلات التي سيتم تنفيذها مع المدارس الحكومية والخاصة طوال فترة تنظيم معرض إكسبو 2020 في أكتوبر المقبل، وستكون الرحلات حضورية وافتراضية وموزعة على أربعة محاور ويتم تحديدها بناء على الأوضاع المستجدة خلال فترة انعقاد إكسبو لغاية مارس 2022.

وعمل برنامج إكسبو للمدارس على إلهام الأجيال الشابة من خلال الانخراط في العمل مع المدارس والمعلمين في أنحاء دولة الإمارات. ووصلت أنشطة هذا البرنامج إلى آلاف الطلبة من أكثر من 700 مدرسة في مختلف إمارات الدولة.

ويحتل طلبة المدارس وفئة الشباب مكانة بارزة في قائمة الأهداف التي يسعى إكسبو إلى تحقيقها، وهو ما تجلى في دعم الحدث الدولي الكبير للعديد من المبادرات والمشاريع التعليمية في المجتمع المدرسي في الإمارات والمنطقة.

وقالت مريم المهيري المتخصص أول في العلاقات الحكومية لفعاليات إكسبو 2020 في حوار مع «الاتحاد»، يوفر إكسبو تجربة تعليمية فريدة لطلبة الجامعات في دولة الإمارات وفي أنحاء العالم، ولطلبة المرحلة الثانوية الدولية عبر جولات مخصصة أثناء فترة فعاليات الحدث الكبير. وأطلق إكسبو 2020 هذا العام سلسلة من الندوات التعليمية الافتراضية لمساعدة طلبة الجامعات على تعزيز آفاقهم المهنية.

وحملت الفعالية الافتراضية عنوان «بناء مجموعة المهارات المثالية للقرن الحادي والعشرين: كيف يمكن للطلاب الاستعداد لمكان العمل العصري». وسلطت الندوات الضوء على التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» على طلبة الجامعات والخريجين فيما يتعلق بالبحث عن الوظائف، كما تناولت كيف حفّزت هذه المستجدات الابتكار والتقدم التقني.

وخلال إكسبو 2020، ستنظم فعاليات وبرامج خاصة للمدارس، وكلها مبادرات مميزة تستهدف اهتمامات متنوعة من أجيال المستقبل، ومن هذه المبادرات فرسان إكسبو والمجلس العالمي لأجيال المستقبل ونجوم إكسبو 2020 للمستقبل وقصص أطفال من أنحاء العالم ونشيد الوصل والوسائل التعليمية ومبتكرو إكسبو الصغار وطبعاً الزيارات المدرسية.

وتمثل جميع هذه المبادرات والبرامج رؤية ورسالة برنامج إكسبو للمدارس في إلهام وتمكين الجيل القادم من الاستكشاف والإبداع والتعلم في بيئة ممتعة من خلال إشراك المدارس في الرحلة إلى إكسبو 2020 دبي، وتحويل موقع إكسبو 2020 إلى امتدادٍ للفصل الدراسي، من خلال خلق تجارب تعليمية وترفيهية لا تُنتسى.

مكانة بارزة

وقالت المهيري: إن طلبة المدارس وفئة الشباب يحتلون مكانة بارزة في قائمة الأهداف التي يسعى إكسبو إلى تحقيقها، وهو ما تجلى في دعم الحدث الدولي الكبير للعديد من المبادرات والمشاريع التعليمية في المجتمع المدرسي في الإمارات والمنطقة. وقد أسهم برنامج إكسبو للمدارس منذ انطلاقه في دعم الطلبة من خلال مبادرات بناءة لتمكين الطلبة من الوصول إلى الوسائل التعليمية بسهولة ويسر في وقت صعب فُرض على العالم فيه الإغلاق لفترات متباينة. وأضافت: أن اهتمام إكسبو 2020 بالأجيال المقبلة تجلى في إطلاق سلسلة من الوسائل التعليمية الإلكترونية التي تتضمن مواضيع تستشرف المستقبل، وأنشطة ومشاريع تدعم مهارات وطرق التفكير الجديدة في القرن الحادي والعشرين، كالابتكار والتفكير الإبداعي والعمل التعاوني.

وتتيح هذه الوسائل التعليمية للطلاب استكشاف الموضوعات الفرعية الثلاث لإكسبو 2020، وهي الفرص والتنقل والاستدامة، إضافة إلى مساهمتها في خلق تجارب تعليمية تفاعلية تعزز اهتمام الطلاب بقضايا المستقبل المُلحّة وخلال جائحة «كوفيد- 19» وما فرضته على العالم من واقع مختلف.

وعما يميّز منصة ألف للتعليم التي وقع عليها اختيار إكسبو 2020 لدعمها من خلال برنامج أفضل الممارسات العالمية.

تجارب تعليمية

وذكرت المهيري، أن ألف للتعليم هي منصة إماراتية توفر تجارب تعليمية مخصصة للطلاب، لتمكنهم من التعلُّم بالوتيرة التي يرغبون فيها في أي وقت وفي أي مكان. وتعتمد المنصة على الذكاء الاصطناعي لتقديم خيارات للطلاب حول الطريقة التي يفضلونها للتعلم. وإلى الآن، استفاد من المنصة أكثر من 60 ألف طالب في أكثر من 200 مدرسة في أنحاء دولة الإمارات، بالإضافة إلى ثلاث مدارس في الولايات المتحدة. ومن خلال إكسبو 2020 ستعرض منصة ألف للتعليم أنظمتها المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي ستُسهم في تشكيل ملامح مستقبل التعليم في أنحاء دولة الإمارات والعالم.

وأضافت: طرح برنامج إكسبو للمدارس سلسلة من 43 قصة حول العالم، تمثّل ثقافة الدول المشاركة في إكسبو، وذلك لتشجيع الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والثانية عشرة على القراءة ومنحهم القدرة على عيش قصص غنية وشيقة من عوالم مختلفة. ولتعميم الاستفادة، حوّل البرنامج جميع القصص إلى نسخ رقمية يمكن الوصول إليها من خلال موقع برنامج إكسبو للمدارس.

مواكبة التطور

وعن المصادر التعليمية الرقمية التي يوفرها البرنامج، لفتت المهيري إلى أنها خاضعة دوماً للتحديث والتجديد مواكبة لتطور المناهج الدراسية، مشيرة إلى أن المصادر التعليمية التي يوفرها إكسبو تتلاءم مع 16 منهجاً تعليمياً في الدولة، وبالتالي تستهدف فئة كبيرة من طلبة المدارس.

وأضافت: أن البرنامج أطلق سلسلة من ورش العمل عن بُعد مصممة للمعلمين والطلاب من جميع الأعمار، بهدف إشراك المجتمع المدرسي في أنشطة مليئة بالإبداع والاكتشاف عبر جولات افتراضية، أو المشاركة في مجموعة من التجارب العملية والتفاعلية.

ومن البرامج التي سبق أن تم إطلاقها وستستمر بعد افتتاح الحدث الكبير في أكتوبر المقبل، مبادرة فرسان إكسبو هو برنامج يقوم الطلاب من خلاله بنشر الوعي حول إكسبو 2020 لزملائهم الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

حوارات هادفة

أما المجلس العالمي لأجيال المستقبل فهو فرصة لإشراك طلاب المدارس في حوارات هادفة حول مجموعة متنوعة من المواضيع والمحاور التي تهم جيل المستقبل. وتجمع جلسات المجلس العالمي لجيل المستقبل قيادات أكاديمية وعلمية من خلفيات وتخصصات في نقاشٍ متعمق حول أبرز القضايا ذات الصلة بموضوعات إكسبو 2020 دبي بهدف الوصول إلى مخرجات تثري مسيرة إكسبو 2020 دبي وتعزز من دوره في التعامل مع التحديات العالمية.

وأشارت أن المجلس العالمي لإكسبو 2020 يهدف إلى رصد تحديات القرن الـ 21 وجمع المشاركين لاكتساب تصورات مختلفة وتبادل آراء بنّاءة ترسي الأسس لقرارات طموحة في مسائل ترتقي برفاه المجتمعات وتدفع بتطورها قدماً نحو المستقبل. وقد بلغ مجموع المبادرات الصادرة عن المجلس 298.