الامارات | بلدية دبا الفجيرة تغلق صالون تجميل ومطعمين

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا الفجيرة تغلق صالون تجميل ومطعمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبا الفجيرة ثلاث منشآت، تمثلت في صالون تجميل ومطعمين، لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية.

وأكد مدير البلدية حسن سالم اليماحي، أن البلدية لن تتهاون في مخالفة أي مركز تجميل أو صالون لا يلتزم الإجراءات والضوابط المفروض اتباعها، وفي حال رصد أي مخالفة داخل أي مركز تجميل أو صالون، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، بما فيها إغلاقه، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية المجتمع في الظروف الصحية الحالية.

وأشار اليماحي إلى أن إدارة الصحة العامة في البلدية نفذت خلال إجازة عيد الأضحى 251 زيارة، منها 16 زيارة على صالونات الحلاقة الرجالية، و73 زيارة على صالونات التجميل النسائية، و14 زيارة على المغاسل والمصابغ، و38 زيارة على أسواق اللحوم والأسماك والخضار، و110 زيارات على منشآت متنوعة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت كافة، المعايير الصحية، وأهمها التعقيم المستمر، والنظافة العامة للمنشأة، ونظافة الأدوات المُستخدمة، واستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد، قبل تقديم الخدمة واتباع كل الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح اليماحي أنه تم رصد 41 مخالفة، منها ستة صالونات، وثلاثة مغاسل ملابس، ثبت عدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وتمثلت في عدم إجراء فحوص «PCR» بشكل دوري ومستمر، وعدم الالتزام بلبس الكمامات، والازدحام، وعدم مراعاة التباعد الجسدي، وأيضاً عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، تمثل في عدم وجود بطاقة صحية للعاملين في المنشأة، أو عدم تجديدها، وكذلك مصادرة مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب مخالفة المركبات التي لم تلتزم الاشتراطات المتبعة، وعدم وجود تصاريح توزيع صادرة عن البلدية.

وتابع: «أسفرت الحملات عن إنذار 21 منشأة، و11 صالوناً، رجالياً ونسائياً، وتمت مصادرة 1217 كغم، تضمنت 110 آلاف و66 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية، و2.55 كغم مواد تجميلة، و8.5 كغم مواد استهلاكية. ونوه بأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية يعتبر المرتكز الأساس للنجاح في التصدي للجائحة، بهدف القضاء عليها نهائياً خلال المرحلة المقبلة، وما يتطلبه ذلك من تعاون مستمر، وتوحيد للجهود من قبل جميع الأفراد والمؤسسات.

• 1217 كغم تمت مصادرتها خلال حملات عيد الأضحى تضمنت 110 آلاف و66 كغم أغذية منتهية الصلاحية.

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