الامارات | الإقامة الذهبية تمتد إلى والدي وأخوة وزوج وأبناء الطالب الجامعي النابغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإقامة الذهبية تمتد إلى والدي وأخوة وزوج وأبناء الطالب الجامعي النابغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأن مدة تصريح الإقامة الذهبية لفئة الطلبة النابغين (جامعي) هي 10 سنوات، كما يُمنح والدا الطالب وإخوته المعالون من والده تصريح إقامة بالمدة نفسها، في حال إقامتهم في الدولة.

وذكرت أن الإقامة الذهبية تمكّن الطلبة النوابغ من استقدام أسرهم، متى توافرت لهم الإمكانية المادية، إذ يجوز للهيئة منح زوج الطالب وأبنائه تصريح إقامة بالمدة نفسها في حال كان الطالب لديه الملاءة أو القدرة على إعالتهم، وتوفير سكن لهم في الدولة.

وأكدت الهيئة على موقعها الإلكتروني، في باب الأسئلة المتكررة، أنه وفقاً للقرار رقم 8 لسنة 2021، فإن الإقامة الذهبية لا تخوّل حاملها الحصول على الجنسية الإماراتية، مشيرة إلى أن حامل الإقامة الذهبية يتمتع بمزايا عدة، منها منح المستثمر من خارج الدولة تأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر، كما يمنح ستة أشهر لدراسة بدء مشروعاته في إحدى الإمارات، بعد استكمال دراسة المشروعات، واستيفاء متطلبات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ومن المزايا أيضاً تغيير التأشيرة من تأشيرة ستة أشهر إلى إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات، وإذا كان الحاصل على الإقامة الذهبية مقيماً داخل الإمارات فسيحصل على تأشيرة مؤقتة لمدة شهر واحد، وسيُطلب منه تحويل التأشيرة المؤقتة إلى إقامة ذهبية خلال هذه الفترة، ويمكنه الإقامة والعيش في الإمارات، واستقدام أسرته (الزوجة، والأولاد، والوالدان)، متى توافرت الشروط المطلوبة، وامتلاك مشروعات في مجال الاستثمارات العامة، كالعقار والتجارة والصناعة، كما يمكن لرواد الأعمال الحاصلين على الإقامة الذهبية ترشيح ثلاثة موظفين أو شركاء في المشروع للحصول على الإقامة الذهبية، فيما يتمكن الطلبة النوابغ الحاصلون على الإقامة الذهبية من استقدام أسرهم، متى توافرت لهم الإمكانية المادية.

وأشارت إلى أن الفئات المشمولة بقرار تصريح الإقامة الذهبية رقم (8) 2021، هي: المستثمرون في الاستثمارات العامة داخل الدولة، ومن جميع أنحاء العالم، ورواد الأعمال ذوو الخبرة في مجال ريادة الأعمال، وأصحاب المشروعات داخل الدولة، ومن جميع أنحاء العالم، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثون في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة داخل الدولة، ومن جميع أنحاء العالم، والطلاب النابغون من ذوي القدرات العلمية الواعدة داخل الدولة، ومن جميع أنحاء العالم.

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