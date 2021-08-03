الامارات | 1537 إصابة جديدة بـ «كورونا» و5 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1537 إصابة جديدة بـ «كورونا» و5 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 266 ألفاً و834 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1537 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 683 ألفاً و914 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة خمس حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1956 حالة.

‌وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت عن شفاء 1492 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 661 ألفاً و156 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تقديم 21 ألفاً و25 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 16 مليوناً و832 ألفاً و21 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 170.19 جرعة لكل 100 شخص.

توافر لقاح «سينوفارم» للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن التسجيل الطارئ للقاح «سينوفارم» ضد فيروس «كوفيد-19» للفئة العمرية من سن ثلاث سنوات إلى 17 سنة، وذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ، والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة. ويأتي اعتماد اللقاح في إطار تعزيز جهود الإمارات في مكافحة الفيروس، وتأكيداً على نهجها الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

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