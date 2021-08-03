الامارات | 646 عقد زواج بين المواطنين في دبي بالنصف الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن 646 عقد زواج بين المواطنين في دبي بالنصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أن عدد عقود الزواج المسجّلة في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 3097 عقداً، مقابل 757 واقعة طلاق. ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة محاكم دبي، بلغ عدد عقود الزواج المسجّلة للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية 646 عقوداً، شكلت نحو 20.9% من إجمالي العقود المسجّلة.

أما بالنسبة لإجمالي عقود الزواج للزوج الإماراتي المتزوج بغير إماراتية (تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتي)، فبلغ 458 عقداً بنسبة 14.7%. وبخصوص عقود الزواج (غير إماراتي وغير إماراتية)، فقد بلغت 1993، شكلت نحو 64.4% من إجمالي العقود. وتم تسجيل 757 شهادة طلاق، خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد واقعات الطلاق للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية 148 واقعة، استحوذت على 19.6% من إجمالي واقعات الطلاق.

• 148 واقعة طلاق في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري.

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