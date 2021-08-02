الامارات | "الداخلية" تتيح استخدام بصمة الوجه في فتح الحسابات لدى "أبوظبي الإسلامي"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تتيح استخدام بصمة الوجه في فتح الحسابات لدى "أبوظبي الإسلامي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتبني أفضل التقنيات الحديثة في مجالات الخدمات الرقمية ، إتاحة خاصية فتح الحسابات عن بُعد وبشكل رقمي من خلال خدمة نظام بصمة الوجه المقدمة من وزارة الداخلية، ليكون بذلك أول مصرف في دولة الإمارات الذي يوفر هذه الخدمة، حيث تتيح هذه الخاصية فرصة إجراء تحقق فوري وآمن قبل فتح الحساب الجديد.

وتساعد الخدمة الجديدة التي يقدمها المصرف في التحقق من تفاصيل هوية العميل الراغب في فتح الحساب باستخدام خدمة نظام بصمة الوجه المقدمة من وزارة الداخلية، وتتميز عملية التحقق بأنها سلسة وفعالة وآمنة وتتم خلال وقت قصير، وتعزز الأمن ضد عمليات الاحتيال وأي شكل من أشكال الاحتيال الإلكتروني.

وستمكّن هذه التقنية المواطنين والمقيمين بالدولة من فتح حساب جديد لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عن بُعد من دون الحاجة إلى زيارة المصرف وبصور تعزز تجربتهم في الوصول الفوري إلى الخدمات المصرفية.

وقال رئيس فريق تطوير أنظمة وخدمات الذكاء الاصطناعي في الادارة العامة للإسناد الامني بوزارة الداخلية المقدم الدكتور أحمد سعيد الشامسي، خلال جلسة حوارية عقدت اليوم الأثنين استضافها المصرف "يسعدنا التعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتقديم حلول رقمية تعزز من الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، حيث يتماشى ذلك مع جهود وزارة الداخلية في تعزيز كفاءة الخدمات، ودعم البنوك الإماراتية في تعزيز أمن وسلامة خدماتها الرقمية في مواجهة تهديدات الجرائم الإلكترونية. كما نتطلع إلى توفير خدمات ذات أثر أكبر في القطاع المالي والقطاعات الأخرى لتوفير مزيد من الراحة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أن وزارة الداخلية سباقة في استثمار التقنيات الحديثة وتوظيفها في مجال تطوير الخدمات بصورة مبتكرة، حيث تحرص الوزارة وفق توجيهات حكومة الإمارات على تبني أفضل التقنيات الحديثة في مجالات الخدمات الرقمية، وقد عملت الوزارة منذ سنوات على تطوير خدمة نظام بصمة الوجه داخل منظومة العمل معززة بذلك من مسيرة العمل الحكومي الريادية بتقديم خدمات ذكية تفوق توقعات المتعاملين وتعمل على تعزيز مسيرة الأمن والأمان.

وأشار إلى أن الوزارة وفق توجيهات مجلس الوزراء في التعاون مع كافة المؤسسات والوزارات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير خدمات مستندة إلى تقنية "بصمة الوجه" وتعميم هذه التقنية المبتكرة التي تعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعي بما يتلائم مع احتياجات العمل الحكومي والقطاع الخاص والاستفادة منها بهدف تسهيل إجراءات المتعاملين وتعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي.

من جانبه قال رئيس شبكات التوزيع للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي سامح عوض الله "بهذا التعاون مع وزارة الداخلية، سنقوم بتمكين سكان الإمارات للمرة الأولى من فتح حساب عن بُعد بطريقة آمنة وسلسة وبدون الحاجة الى زيارة الفرع. ويعد استخدام خدمة نظام بصمة الوجه خطوة أساسية لمصرف أبوظبي الإسلامي نحو تطبيق التقنيات الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي. وقد قدمنا حلولاً رقمية على مدار السنوات السابقة تتماشى مع الأجندة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة توفر لعملائنا تعاملات مصرفية مريحة وسلسة".

وتتوفر حالياً خدمة نظام بصمة الوجه على تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول من مصرف أبوظبي الإسلامي لفتح حساب جديد. ويمكن للقاطنين في دولة الإمارات فتح حساب من خلال تنزيل تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للهاتف المتحرك واتباع التعليمات بالتقاط الصورة الشخصية ومسح جواز السفر والهوية الإماراتية باستخدام خاصية عدم التلامس من خلال ميزة NFC. ستقوم الميزة بمسح وجه المستخدم والمطابقة من خلال نظام بصمة الوجه وعند نجاح العملية سيرسل مصرف أبوظبي الإسلامي رمز تعريفي عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الهاتف المحمول المسجل للمستخدم للتحقق، وبعد ذلك يمكن للمستخدم إنشاء البيانات الرقمية الخاصة بحسابه الخاص.

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