الامارات | شرطة دبي: إكسبو 2020 يجعل المسؤوليات الملقاة على عاتق أفراد المرور كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي: إكسبو 2020 يجعل المسؤوليات الملقاة على عاتق أفراد المرور كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي بحضور نائبه بالوكالة العقيد عصام إبراهيم العور بمجندي الخدمة الوطنية الملتحقين للعمل في الإدارة العامة للمرور للإشراف وتنظيم حركة السير والمرور في موقع إكسبو 2020 دبي.

وفي بداية حديثه رحب العقيد جمعة بن سويدان بمجندي الخدمة الوطنية متمنياً لهم التوفيق في العمل المروري خلال فترة انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي حيث قدم لهم شرحاً عن مهام الإدارة العامة للمرور والمواصفات التي يجب أن يتحلى بها رجل المرور منها الصبر والتحمل والشجاعة والقوة وعدم الخوف من مواجهة أي مشكلة قد تواجهه أثناء تأدية عمله بالإضافة إلى الأسلوب الأمثل في التعامل مع الجمهور ومعاملة الجمهور دون تمييز.

وأكد ضرورة التحلي بالدور الإيجابي والسلوك المتميز في التعامل بالمرونة والحكمة وكذلك التحلي بروح الأخلاق الطيبة والمرحة وسعة الصدر في التعامل مع الجمهور.. مشيراً الى أن معرض إكسبو 2020 دبي يعد أكبر حدث يقام في العالم العربي الأمر الذي يجعل من المسؤوليات الملقاة على عاتق أفراد المرور كبيرة، مشدداً على ضرورة تقديم المساعدة للجميع دون تمييز وتوفير سبل الراحة لهم، وحفظ أمن الطريق، والارتقاء بمستوى التعامل مع أفراد الجمهور ليشكلوا مرآة صادقة تنقل الصورة الحضارية للدولة.

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