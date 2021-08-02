الامارات | بلدية دبا الفجيرة تغلق صالون تجميل ومطعمين لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبا الفجيرة تغلق صالون تجميل ومطعمين لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلق بلدية دبا الفجيرة ثلاثة منشآت تمثلت في صالون تجميلي ومطعمين لم يتقيدوا بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية.

وأكد مدير البلدية حسن سالم اليماحي أن البلدية لن تتهاون في مخالفة أي مركز تجميل أو صالون لا يلتزم بالإجراءات والضوابط المفروض اتباعها، وفي حال رصد أية مخالفة داخل أي مركز تجميل أو صالون سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه بما فيها إغلاقه، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية المجتمع في الظروف الصحية الحالية.

وأشار اليماحي إلى أن إدارة الصحة العامة في البلدية نفذت خلال إجازة عيد الأضحى 251 زيارة، منها 16 زيارة على صالونات الحلاقة الرجالية و73 زيارة على صالونات التجميل النسائية و14 زيارة على المغاسل والمصابغ، و38 زيارة على أسواق اللحوم والأسماك والخضار، و110 زيارة على منشآت متنوعة، وذلك للتأكد من التزام المنشآت كافة بالمعايير الصحية أهمها التعقيم المستمر والنظافة العامة للمنشأة ونظافة الأدوات المُستخدمة، واستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد قبل تقديم الخدمة واتباع كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح اليماحي مدير أنه تم رصد 41 مخالفة، منها ستة صالونات، وثلاثة مغاسل ملابس ثبت عدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتمثلت في عدم إجراء فحوصات PCR بشكل دوري ومستمر، عدم الالتزام بلبس الكمام، الازدحام وعدم مراعاة التباعد الجسدي، وأيضاً عدم التزامهم بالاشتراطات الصحية تمثلت في عدم وجود بطاقة صحية للعاملين في المنشأة أو عدم تجديدها وكذلك مصادرة مواد منهية الصلاحية، إلى جانب مخالفة المركبات التي لم تلتزم بالاشتراطات المتبعة وعدم وجود تصاريح توزيع صادر من البلدية.

وتابع: «أسفرت الحملات عن إنذار21 منشأة و11 صالوناً رجالياً ونسائياً، وتمت مصادرة 1217 كجم تضمنت 110 آلاف و66 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، و2.55 كجم مواد تجميلة، و8.5 كجم مواد استهلاكية».

ونوه بأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية يعتبر المرتكز الأساس للنجاح في التصدي للجائحة بهدف القضاء عليها نهائياً خلال المرحلة المقبلة، وما يتطلبه ذلك من تعاون مستمر وتوحيد للجهود من قبل جميع الأفراد والمؤسسات.

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