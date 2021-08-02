الامارات | أنواع تصاريح العمل في الإمارات.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع تصاريح العمل في الإمارات.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين فيديو تعريفي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر، لأنواع تصاريح العمل في الإمارات.

وقالت الوزراة في تغريدة عبر "تويتر"، تصدر وزارة الموارد البشرية والتوطين، 10 أنواع من تصاريح العمل، تستطيع المنشآت بموجبها اختيار ما يناسبها من هـذه التصاريح لتوظيف عاملين لديها وبما يلبي احتياجاتها.

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