8 خطوات لحماية مركبتك من السرقة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

مع حلول فصل الصيف وتوجه أغلب الأسر إلى قضاء العطلة الصيفية خارج الدولة، قد تتعرض المركبة المركونة بالقرب من المنزل إلى السرقة في حال عدم اتباع جملة من التدابير اللازمة.

8 خطوات دعت إلى الالتزام بها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة للحفاظ على المركبة وتجنب تعرضها إلى حوادث السرقة، والتي قامت بتعريف الجمهور بها وذلك انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية المتمثل في تعزيز الأمن والأمان.

وقال العقيد ركن عبدالله بن سلمان مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة: إن هناك عدة خطوات لحماية المركبة من السرقة، الخطوة الأولى التأكد من عدم ترك المركبة في حالة تشغيل ولو لدقائق معدودة وأنت بعيد عنها، والثانية عدم ترك المركبة إلا بعد التأكد من إغلاق النوافذ بشكل محكم، والثالثة عدم ترك الأشياء الثمينة والمبالغ المالية أو المستندات العامة داخل المركبة.

وأضاف: والخطوة الرابعة تجنب إيقاف المركبة لمدة طويلة في الأماكن النائية أو المهجورة، والخامسة والسادسة عدم ترك أبوابها مفتوحة خوفاً من تعرضها للسرقة وتجنب إيقافها وترك المفاتيح بداخلها وهي مركونة.

وتابع: أما الخطوتان السابعة والثامنة في حماية المركبة من السرقة، فهما حفظ المفتاح البديل للمركبة في مكان آمن وتركيب أجهزة الإنذار لحمايتها من المخاطر، حيث إنه في حال الالتزام بتلك الخطوات لن تتعرض المركبة إلى السرقة.