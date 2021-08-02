3 سلوكيات تضمن «الصيف الآمن»

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت وزارة الداخلية 3 سلوكيات للعائلات للوقاية من حوادث الصيف وضمان الصيف الآمن لأفرادها، وتتمثل في المحافظة على سلامة المركبات عبر الفحص الدوري وإبعاد المواد القابلة للاشتعال عنها، وتركيب أنظمة كاشف الدخان في المنازل والاطلاع على سبل المحافظة على المنزل من مسببات الحرائق، إضافة إلى المراقبة والمتابعة للأطفال في أحواض السباحة المنزلية لضمان سلامتهم وأمانهم.

وأوضحت الوزارة ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني، وجود 4 أسباب لحرائق المركبات خلال الصيف تشمل عدم إجراء الصيانة الكهربائية والميكانيكية للمركبة، وارتفاع درجة حرارة المحرك، وترك المواد القابلة للاشتعال في المركبة، إضافة إلى بعض أنواع الحوادث المرورية والتي قد تتسبب في حدوث الحرائق.

ومن جهتها تضمنت الإرشادات الخاصة بسلامة المنازل خلال فصل الصيف، الحرص على الاشتراك في منظومة «حصنتك» للإنذار المبكر للحماية من الحرائق، حيث توجد عوامل لاندلاع الحرائق منها ضعف الوعي الوقائي لدى الأفراد وإهمال اشتراطات الوقاية.

ومن ناحيتها تضمنت الإرشادات الخاصة بمتابعة الأطفال في أحواض السباحة، ضرورة الانتباه إلى مخاطر استخدام الأطفال لأحواض السباحة في المنازل، وهو ما يتطلب وجود أحواض السباحة في مكان آمن في فناء المنزل وارتداء الأطفال لسترة النجاة قبل اللعب.