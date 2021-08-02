«معاً» تفتح باب تقديم الطلبات في برنامج المنح

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً عن فتح الباب لاستقبال الطلبات في برنامج «المنح» لعام 2021، بهدف توفير الدعم المالي للمنشآت الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام، والمؤسسات الاجتماعية في أبوظبي التي تأثرت جراء تداعيات وباء كوفيد -19.

وتم إطلاق برنامج «المنح» لدعم المنشآت الأهلية ومؤسسات القطاع الثالث الملتزمة بمعالجة القضايا المطروحة وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة، في إطار جهود الهيئة المبذولة لتوسيع آفاق الابتكار الاجتماعي وإحداث أثر اجتماعي إيجابي، حيث ستُتاح للمستفيدين إمكانية استخدام الدعم المالي لتوفير فرص العمل والاستثمار في المبادرات التي تساهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.

وفتحت الهيئة الباب لاستقبال الطلبات لمنح المؤسسات التي تنطبق عليها المعايير المحددة، الدعم المالي بقيمة تصل إلى 200 ألف درهم، حسب وضع كل منها، وجاء فتح الباب لتقديم الطلبات في برنامج «المنح» في ظل فترة استثنائية شهدت تحديات كبيرة خلفها وباء كوفيد -19، لدى المنشآت الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية.

وبهذه المناسبة صرحت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية- معاً: «نسعى من خلال برنامج معاً للمنح إلى التأكيد على التزامنا بدعم المنشآت الأهلية ومؤسسات القطاع الثالث وتوفير الدعم المالي لها لمساعدتها على النمو والتطور، فجهودهم الدؤوبة في مختلف المجالات المجتمعية مصدر إلهام، ويساهم توفير الدعم المالي لهم خلال هذه الظروف في مساعدتهم على مواصلة العمل الاجتماعي والاستثمار في المبادرات التي تساهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع».