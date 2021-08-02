الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وترقية وتعيين مدير عام لبلدية مدينة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وترقية وتعيين مدير عام لبلدية مدينة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 2021م بشأن نقل وترقية وتعيين مدير عام لبلدية مدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن ينقل مدير بلدية منطقة البطائح عبيد سعيد عبيد الطنيجي إلى بلدية مدينة الشارقة ويرقى إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً عاماً لبلدية مدينة الشارقة وذلك اعتباراً من تاريخه.

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