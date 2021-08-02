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الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وترقية وتعيين مدير عام لبلدية مدينة الشارقة

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 2021م بشأن نقل وترقية وتعيين مدير عام لبلدية مدينة الشارقة.

ونص المرسوم على أن ينقل مدير بلدية منطقة البطائح عبيد سعيد عبيد الطنيجي  إلى بلدية مدينة الشارقة ويرقى إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً عاماً لبلدية مدينة الشارقة وذلك اعتباراً من تاريخه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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