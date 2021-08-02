قرقاش: في ذكرى احتلال الكويت نستحضر الانقسام العربي بين الحق والباطل

ابوظبي - سيف اليزيد - قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في ذكرى احتلال الكويت الشقيقة نستحضر بألم الانقسام العربي الجلّي بين الحق والباطل.

وكتب معاليه في حسابه على تويتر، اليوم: "دروس الاختبار العسير ماثلة أمامنا، ولعلنا في حاضرنا العربي المنقسم نجد العبرة والدرس. وطني الإمارات، وقيادته، في ذاك المفصل التاريخي، كما هو اليوم، يقف مع الحق، والمبدأ، والشقيق".

وأضاف: "احتلال الكويت أثّر على وعّي جيلنا لصالح الواقعية السياسية، خوفنا على الأوطان وعلى خليجنا حفّز العمل المشترك، وتصدّر الشيخ زايد، رحمه الله، مع إخوانه في السعودية والخليج، التصدي لهذا الإعتداء الآثم، واليوم تتمسك قيادة الإمارات بهذا النهج في حماية الدولة الوطنية والوقوف مع الأشقاء".