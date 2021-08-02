الامارات | "الصحة" تعلن عن توفر لقاح "ساينوفارم" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن عن توفر لقاح "ساينوفارم" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن التسجيل الطارئ للقاح "ساينوفارم" ضد فيروس "كوفيد - 19" للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة وذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ويأتي اعتماد اللقاح في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات في مكافحة فيروس "كوفيد-19 "وتأكيداً على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

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