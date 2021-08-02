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الامارات | الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد يوم غد الإثنين طقس رطب على السواحل شمالا صباحا صحو إلى غائم جزئيا مغبر أحيانا نهارا و تظهر السحب شرقا بعد الظهر.

و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. و حالة البحر.. خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

ويشهد الثلاثاء المقبل طقسا رطبا على السواحل صباحا - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا - صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقا بعد الظهر.

و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. و حالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

ويسود البلاد يوم الأربعاء المقبل طقس رطب على السواحل صباحا مع احتمال تشكل الضباب الخفيف صحو إلى غائم جزئيا مغبر أحيانا نهارا و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع وجود فرصة لتكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقا بعد الظهر و تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.

و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. و حالة البحر.. خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

ويشهد الخميس المقبل طقسا رطبا على السواحل احتمال مع تشكل ضباب خفيف صباحا يكون صحوا إلى غائم جزئيا مغبرا أحيانا نهارا و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع وجود فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر قد تكون ممطرة شرقا .

و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. و حالة البحر.. خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة المقبل رطبا على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف شمالا صباحا و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي ويصبح الطقس صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر.

و الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. و حالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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