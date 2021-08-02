«الاتصال الحكومي في دبي» تناقش الترويج لـ «إكسبو 2020»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

عقدت الشبكة العامة للاتصال الحكومي في إمارة دبي - التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة - اجتماعاً في مركز دبي للمؤتمرات في مقر إكسبو 2020، بحضور أعضاء الشبكة من مديري إدارات الاتصال الحكومي بالجهات الحكومية في الإمارة. وتطرق الحضور إلى المستجدات على ساحة الاتصال الحكومي واستعراض دور الجهات الحكومية في الترويج للحدث المزمع انطلاقه في الأول من شهر أكتوبر المقبل. جاء ذلك تزامناً مع بدء الحملة الإعلامية والترويجية للحدث العالمي الأهم والأضخم على أجندة دبي هذا العام، حيث شدد الحضور على ضرورة ضمان اتساق الرسائل الإعلامية مع أهداف الشبكة بتكريس نهج الصوت الواحد للاتصال في حكومة دبي، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى توحيد الصوت الحكومي والتركيز على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية في الإمارة.