نسخة محدثة من دليل الموارد البشرية الاتحادية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية النسخة المحدثة من الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والذي أطلقته للمرة الأولى في العام 2014 ويشكل مرجعاً مهماً للسياسات والإجراءات التي تدعم وتساند المعنيين والمختصين عند تطبيق تشريعات وأنظمة وبرامج الموارد البشرية المعتمدة على مستوى الحكومة الاتحادية.

وقالت عائشة خليفة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، إن إطلاق النسخة المحدثة من الدليل يأتي ضمن جهود الهيئة لتوعية الوزارات والجهات الاتحادية بسياسات وتشريعات وإجراءات الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، بما يضمن التطبيق الأمثل لهذه التشريعات وسلامة الإجراءات المنفذة.

وذكرت أن تحديث الدليل يجسد حرص الهيئة على المراجعة الدورية لسياسات وتشريعات وأنظمة وأدلة الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية واهتمامها بتوضيح وتبسيط إجراءات الموارد البشرية التي ينفذها موظفو ومسؤولو إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، عبر منصة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية الأخرى المنضوية تحت مظلتها.