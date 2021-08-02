الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق «الاجتماعات التشاورية»

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دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مبادرة «الاجتماعات التشاورية للموارد البشرية»، بهدف التواصل المستمر بين مدير عام الدائرة، مع مديري إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي والمسؤولين فيها، لمتابعة مواضيع رأس المال البشري، ووضع خطط استشرافية لمستقبل الموارد البشرية الحكومية، ومناقشة التحديات، وتقديم الاقتراحات والحلول التي تواجه إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية في دبي.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «تأتي هذه المبادرة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع تنمية رأس المال البشري، وتمكين الكفاءات الوطنية في مقدمة أولوياتها، باعتبار أن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للتنمية الشاملة المستدامة، ومن هنا فإن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحرص على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في دبي بهدف تطوير رأس المال البشري، وتطوير البرامج التوجيهية لأبناء الإمارات لزيادة نسبة التوطين».

وأوضح الفلاسي أن الدائرة تعمل جاهدةً من أجل إعداد أبناء الإمارات وتأهيلهم لقيادة العمل الحكومي المستقبلي بكفاءة واقتدار لبناء مستقبل مشرق للأجيال خلال الخمسين عاماً القادمة عبر الاستثمار في شباب الإمارات، وإعدادهم الإعداد المناسب وتأهيلهم بالمهارات والمعارف التي تواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

من جانبه أكد العقيد راشد ناصر نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي على أهمية اللقاءات بين مسؤولي الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي، بهدف مناقشة كل ما يهم المورد البشري الحكومي، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تستشرف مستقبل الموارد البشرية، والاستعداد الدائم للتعامل مع التحديات في هذا القطاع المهم.

أما آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي، فقالت إن الهيئة تتعاون وتنسق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بهدف تنمية الموارد البشرية وإعدادها وتأهيلها التأهيل المناسب لقيادة العمل الحكومي المستقبلي، إيماناً منها بأهمية دور العنصر البشري في تحقيق استدامة الخدمات في دبي، وبالأخص الخدمات الصحية.

ومن ناحيته أكد سلطان الأكرف، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أهمية تبادل الرؤى والأفكار، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع الموارد البشرية في ضوء التطورات العالمية المتسارعة، فالموارد البشرية معنية بشكل مباشر بالتعامل مع هذه التطورات، ولا بد أن تكون مستعدة ومهيأة ولديها الكفاءة العالية لوضع الحلول لهذه التحديات.

أما وداد بوهناد مدير إدارة الموارد البشرية في النيابة العامة، فقالت إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لا تدخر جهداً في إطلاق المبادرات والبرامج الرامية إلى الارتقاء بكفاءات العنصر البشري الحكومي في دبي، ودعم مسيرة بناء أبناء الإمارات لقيادة العمل الحكومي المستقبلي.

وأكدت أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي داعم أساسي لاستراتيجية الموارد البشرية في النيابة العامة لبناء وتمكين موارد بشرية مؤهلة وسعيدة وتعزيز كفاءة الكوادر المواطنة.

هذا وقد أشاد مديرو الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي، المشاركون في «الاجتماعات التشاورية للموارد البشرية» بالمبادرة، وأكدوا أهمية التواصل المستمر بين مختلف الجهات الحكومية، كما تطلعوا إلى أن تكون مبادرة «الاجتماعات التشاورية للموارد البشرية» نقطة تحول مهمة في قطاع الموارد البشرية في دبي.