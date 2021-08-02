«الخارجية» تتسلم نسختي أوراق اعتماد سفيري بربادوس وغانا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تسلّم عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية في ديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد جابريل ابيد سفير بربادوس لدى الدولة.

وتمنّى مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية لسفير بربادوس التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. ومن جانبه أعرب سفير بربادوس الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

كما تسلّم عمر سيف غباش، في ديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد الحاج أحمد رمضان سفير جمهورية غانا لدى الدولة. وتمنّى مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية لسفير جمهورية غانا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه أعرب سفير غانا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».