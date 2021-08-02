انطلاق «البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

باشر مركز الشباب العربي فعاليات «البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي» لتأهيل الشباب والشابات بأحدث المهارات الاحترافية التي يحتاجونها لصناعة المحتوى الرقمي المسموع، والاستفادة من الصعود المستمر للبودكاست في المنطقة العربية والعالم. وكان المركز قد استقبل مئات الطلبات للتنافس على عضوية البرنامج، حيث عملت لجنة تقييم متخصصة بمراجعة الطلبات لاختيار المتنافسين.

كما كشف المركز أمس عن أسماء الأعضاء المقبولين في النسخة الأولى، حيث سيبدأ بتدريب المنتسبين، الذين يمثلون 18 دولة عربية، على أفضل الآليات والممارسات لإنتاج محتوى البودكاست الذي يتزايد الطلب عليه عالمياً، وذلك من خلال دورات تدريبية تخصصية، بالتعاون مع مؤسسات ذات حضور متميز في هذا المجال، لتمكين الشباب بمهارات صناعة البودكاست والمدونات الصوتية، من أجل تأسيس وتطوير منصاتهم الصوتية الخاصة.

وتشمل المرحلة الأولى التي انطلقت أمس كافة منتسبي البرنامج المائة وتوزيعهم على 20 مجموعة لتدريبهم ضمن ثلاثة محاور أساسية هي: خصائص منتج البودكاست الناجح، وتأسيس استوديو تسجيل في المنزل، وفنون التعليق الصوتي، لتنتهي بنحو 100 حلقة بودكاست من إنتاج المشاركين في البرنامج، ليتم على أساسها اختيار المتأهلين للمرحلة الثانية.

ويحظى المتأهلون للمرحلة الثانية من البرنامج بفرصة حصرية للحصول على ساعات من الاستشارات الفردية التخصصية مع الخبراء في ثلاثة مجالات رئيسة هي: إعداد خطة العمل، وتطوير الإنتاج التقني، ووضع خطة النشر والتسويق.

ويضم البرنامج الذي يتواصل على مدى أشهر ثلاثة شباب وشابات من كلٍ من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان، ومصر، والمغرب، والأردن، والسودان، والعراق، وسوريا، وفلسطين، وتونس، والجزائر، واليمن، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، ولبنان.

شراكات

أكدت معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن تمكين الشباب بالمهارات المتقدمة، خاصة في القطاعات الحيوية الجديدة مثل إنتاج المحتوى الرقمي الهادف باستخدام التكنولوجيا التي أصبحت في متناول الجميع، يمكّنهم من تحقيق النجاح على المستوى الشخصي والمهني، ويتيح لهم المساهمة في تنمية مجتمعاتهم.

وقال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي: «الإقبال الواسع من الشباب على التسجيل في البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي يؤكد حرص الشباب على اكتساب مهارات تخصصية جديدة، وهو يضم الآن مع انطلاق فعالياته التدريبية شباباً من 18 دولة عربية سيحظون بتدريب احترافي على أفضل مهارات إنتاج البودكاست طوال ثلاثة أشهر، بالاستفادة من الخبراء والمنصات المتخصصة».