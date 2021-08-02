«جامعة خليفة» تنظم المخيم الطبي الصيفي 2021

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس عن افتتاح المخيم الطبي الصيفي 2021 في الجامعة الذي يسعى لتوفير فرص التعلم والتطوير للطلبة الإماراتيين في المرحلة الثانوية، وتشجيعهم على الالتحاق بالوظائف التي تركز على العلوم الطبية والصحية. يستمر المخيم حتى الخامس من أغسطس الجاري، حيث يستهدف البرنامج الطلبة الإماراتيين في المرحلة الثانوية لإشراكهم في الحصول على المعلومات المتعلقة بالطب. وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: إن المخيم الطبي الصيفي 2021 الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة يسعى إلى تعليم الطلبة الإماراتيين في المرحلة الثانوية عدداً من المهارات التي تساهم في تطبيق المعارف المتخصصة بشكل فعال، مما يوفر تجربة تعليمية متميزة للطلبة، ويعتبر هذا البرنامج جزءاً من مبادرتنا التي تركز على إيجاد منظومة رعاية صحية شاملة تحفز الطلبة في المرحلة الثانوية لاستكشاف الخيارات المتنوعة في قطاع الطب والعلوم الصحية وتشجعهم على تطوير المهارات الخاصة اللازمة للمتخصصين في المجال الطبي. وفي هذا الإطار، سيتمكن الطلبة المشاركون في البرنامج من اكتساب الفهم الكامل لهذا القطاع المهم.

ومن جانبه ذكر الدكتور جون روك العميد المؤسس في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة أن المخيم الطبي الصيفي 2021 يضم مجموعة من العناصر التي تشمل المشاريع المتقدمة تسهم في تحسين قدرات التفكير النقدي لدى الطلبة وحل المشكلات وتطوير المهارات كمهارات التواصل الشفوي والخطابة والمهارات البحثية والإلمام بوسائل الإعلام والعمل بروح الفريق والتخطيط والتركيز على تحقيق النتائج. ويسعى البرنامج إلى تشجيع الطلبة على ربط مشاريعهم بالتحديات المجتمعية ودمج الخبرات التعليمية التي يتلقونها خارج إطار المدرسة من خلال الأنشطة المتنوعة كالمقابلات والملاحظات العلمية. من ناحية أخرى، حصلت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة مؤخراً على موافقة هيئة الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات لتطبيقها المرحلة السريرية من برنامج دكتور في الطب، حيث يوضح هذا الإنجاز المتميز أهمية الخبرات التعليمية السريرية التي تحظى بها الكلية خلال السنتين الثالثة والرابعة من برنامج دكتور في الطب المتخصص والمكون من 4 سنوات.