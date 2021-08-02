جامعة العين الرابعة إماراتياً وفق «التايمز للتعليم»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حلت جامعة العين في المرتبة الرابعة إماراتياً والمرتبة 27 عربياً في أحدث تصنيف لمؤسسة التايمز للتعليم العالي 2021، وهي مؤسسة شهيرة تعنى بتصنيف الجامعات العالمية منذ ما يقارب من عقدين من الزمن، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق «تصنيف الجامعات العربية» بمشاركة 30 جامعة عربية.

وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض لجامعة العين، أن هذا الإنجاز يبرهن بأن الجامعة تحظى بسمعة مرموقة في الأوساط الأكاديمية المحلية والعربية من خلال برامجها المتنوعة والمعتمدة محلياً ودولياً. وذكر الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، أن تصنيف تايمز للتعليم العالي يعد علامة مهمة ومؤشراً بارزاً على أن جامعة العين عززت بشكل كبير من سمعتها الأكاديمية من حيث التدريس والأداء والبحث العلمي واستقطاب الكفاءات.