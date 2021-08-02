اخبار الخليج / اخبار الإمارات

جامعة الشارقة الـ 19 «عربياً»

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

 احتلت جامعة الشارقة المرتبة 19 من مجموع 155 جامعة مشاركة على مستوى الجامعات الناشطة في الدول العربية طبقاً لنتائج تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2021، والذي صدر (الثلاثاء 27 يوليو 2021)، كما احتلت جامعة الشارقة في نفس التصنيف المرتبة الثالثة على مستوى الدولة والـ 13 من مجموع 39 جامعة مشاركة على مستوى دول ، وهذه هي المرة الأولى التي تصدر مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية تصنيفاً خاصاً بجامعات الدول العربية. وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات الجامعة في رحلتها نحو التميز وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، والذي كان قد تم الإعلان عنه من طرف مؤسسة التايمز للتعليم العالي مؤخراً والخاص بتصنيفات عام 2021، وتشير إلى تقدم الجامعة إلى المرتبة 109 عالمياً ضمن تصنيف التايمز للجامعات في دول الاقتصادات الناشئة، كما حققت الجامعة تقدماً بأكثر من 100 رتبة لتصبح في فئة الـ 601 لأفضل جامعة في العالم.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا