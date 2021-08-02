انطلاق «إلى القمم يا أصحاب الهمم» افتراضياً

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

انطلقت فعاليات النسخة الخامسة لبرنامج النشاط الصيفي الافتراضي، الذي ينظمه نادي دبي لأصحاب الهمم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، بمشاركة 200 من أصحاب الهمم في الفئات المختلفة عبر 7 منصات إلى جانب مشاركة 25 متطوعاً. ويهدف البرنامج الذي يقام للعام الثاني على التوالي افتراضياً، ويشمل 74 فعالية متنوعة إلى شغل أوقات أصحاب الهمم في العطلة الصيفية والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات، بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية على هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.