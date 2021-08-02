152 مليون درهم إيرادات صندوق الزكاة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حقق صندوق الزكاة 76% من الإيرادات المستهدفة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت إيراداته خلال هذه الفترة 152 مليوناً 513 ألفاً و269 درهماً.

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة: إن عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع المتنوعة بلغ 101.855 ألفاً بزيادة 58% عن العام الماضي للفترة نفسها، وذلك من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة. وتصدرت القنوات التقليدية الحظ الأوفر من الإيرادات من خلال مركز خدمات المزكين والتحويلات البنكية ونحوها، حيث بلغت 80 مليوناً و54 ألفاً و304 دراهم، وتليها الإيرادات من خلال القنوات الذكية حيث بلغت 46 مليوناً و829 ألفاً و700 درهم، ثم الإيرادات من خلال القنوات الإلكترونية، والتي بلغت 21 مليوناً و629 ألفاً و957 درهماً. وأضاف سعادته أن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من الأداء سعياً نحو الريادة والتميز.