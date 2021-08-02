سوق الشارقة للمواشي يستقبل 8335 رأساً خلال العيد

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

شهد سوق الشارقة للمواشي، أحدث مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول – الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والذي قام العاملون فيه بتلبية احتياجاتهم من الأضاحي، وفق إجراءات سهلة وسريعة، مع الالتزام بالتدابير الصحية المتبعة وأعلى معايير النظافة والسلامة، واستقبل مسلخ الشارقة الآلي في السوق خلال أيام العيد الأربعة، 8335 رأساً من المواشي.

وأكد عبد الله الشامسي، مدير سوق الشارقة للمواشي، أن كافة فرق العمل بادرت بكل سلاسة وأريحية إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الأضاحي المختلفة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل الالتزام بكافة معايير واشتراطات السلامة والصحة والنظافة، بالإضافة إلى إرشادات وتعليمات الحكومة فيما يتعلّق بالتباعد الجسدي.